Blick auf die Fairness-Tabelle: „Engel“ und „Teufel“ der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald

Unsere Redaktion hat die Fairness-Tabelle der Bezirksliga unter die Lupe genommen. Es zeigt sich: Die sportliche Misere zeigt sich oft auch in den Verwarnungen, aber eben nicht immer.
Die SF Gechingen sind zwar in der Bezirksliga Nordschwarzwald zur Winterpause Tabellenführer, doch in der Fairness-Tabelle stehen sie jedoch ziemlich weit unten. Dagegen spiegelt sich der letzte Platz der TSV Möttlingen so auch fast in der Fairness-Tabelle wider. Dort stehen sie auf dem vorletzten Rang. Der Letzte allerdings sorgt mit einem Schnitt von fast fünf Gelben Karten pro Spiel etwas für einen Ausreißer.