Blick auf die Fairness-Tabelle: „Engel“ und „Teufel“ der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald

Unsere Redaktion hat die Fairness-Tabelle der Bezirksliga unter die Lupe genommen. Es zeigt sich: Die sportliche Misere zeigt sich oft auch in den Verwarnungen, aber eben nicht immer.

Die SF Gechingen sind zwar in der Bezirksliga Nordschwarzwald zur Winterpause Tabellenführer, doch in der Fairness-Tabelle stehen sie jedoch ziemlich weit unten. Dagegen spiegelt sich der letzte Platz der TSV Möttlingen so auch fast in der Fairness-Tabelle wider. Dort stehen sie auf dem vorletzten Rang. Der Letzte allerdings sorgt mit einem Schnitt von fast fünf Gelben Karten pro Spiel etwas für einen Ausreißer.

Fairste Mannschaft Der Tabellenzweite vom VfR Sulz, der in dieser Saison nach Fast-Abstieg wohl das Überraschungsteam ist, thront gleichzeitig auch ganz oben und ist das fairste Team der Bezirksliga. 24 Gelbe Karten für das Team in 15 Spielen.

Mit den beiden Gelben Karten für Offizielle (beispielsweise Trainer) kommt man beim Team aus der Neckarstadt auf einen Schnitt von 1,73 Verwarnungen pro Spiel. Vergangene Saison befand sich der VfR dagegen eher im unteren Teil beider Tabellen.

Unter 30 Gelben Karten bewegen sich neben Sulz auch der SV Baiersbronn sowie die beiden Aufsteiger SG Dornstetten und SG Oberreichenbach/Würzbach.

Schlechte Quote

Interessant wird es im unteren Teil der Tabelle ab Platz zehn. Ab hier liegen alle Teams über einer Quote von 3. Hier finden sich der SV Gültlingen (15 Spiele/38 Gelbe), SF Gechingen (16/36), SV Wittendorf (15/44), SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee (16/50), 1. FC Altburg (16/47), TSV Möttlingen (13/34), SV Althengstett (15/52).

Meiste Gelb-Rote Karten

Hier spielen auch Gelb-Rote Karten und Rote Karten mit rein. Mit vier Gelb-Roten Karten hat der 1. FC Altburg die meisten „gesehen“. Mehr als zwei glatt Rote Karten hat dagegen kein Team bislang.

Die mit Abstand schlechteste Quote hat Althengstett (4,53). Im Vergleich: Der Vorletzte aus Möttlingen hat eine Quote von 3,84. Beim SV Althengstett kommen neben den 52 Verwarnungen nämlich noch zwei für Offizielle, drei Ampelkarten und eine Rote dazu.

Auch am Ende der vergangenen Saison hatte der SVA auch mit großem Abstand von ganz unten gegrüßt. In 34 Spielen kam das Team auf 109 Verwarnungen.