Blick auf Biodiversität: So wird Haslach bunt gepflanzt

Wenn in Haslach Touristen staunend durchs Städtle ziehen, bewundern sie nicht nur die schönen Fachwerkhäuser, das bunte Rathaus und die imposanten Kirchen samt Storchennest in schwindelerregender Höhe. Beliebte Fotomotive sind auch die bunten und blühenden Blumenmeere im und ums Städtle, die sowohl die Blicke von Besuchern als auch von Einwohnern auf sich ziehen. Dass hinter dieser Farbenpracht nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch ein innovatives Konzept steckt, wissen die wenigsten.

Zwar gebe es keinen richtigen Pflanzplan, wie Uwe Schweitzer als Leiter der Stadtgärtnerei unserer Redaktion verrät. Doch auch wenn er „aus dem Bauch heraus“ entscheidet, wo welche Blumen und Sträucher gesetzt werden, erfordern die Pflanzungen einiges an Vorausdenken. „Ich bin jetzt schon dabei zu überlegen, was wir im kommenden Jahr alles pflanzen“, führt Schweitzer aus. Denn den Großteil der Gewächse produziert die Stadtgärtnerei selbst. „Wir ziehen nur das, was wir wirklich brauchen“, so der Gärtner. Nur wenig, vor allem saisonales Pflanzmaterial, muss zugekauft werden.

Die meisten Pflanzen werden selbst produziert

Das war nicht immer so. Erst mit dem Umzug der Stadtgärtnerei an ihren heutigen Standort neben den Stadtwerken und dem Bau eines eigenen Überwinterungshauses für nicht winterharte Pflanzen ergab sich die Möglichkeit, selbst Blumen und Gewächse zu produzieren.

Schnell wurde klar, dass das nur Vorteile bringt: „Bei Bestellungen bei Gärtnereien hat man einen gewissen Termindruck wegen des Abholens und Lagerns. Wenn wir selbst hochziehen, fällt das weg – und wir können genau das herstellen, was uns gefällt“, erklärt Schweitzer, der seit 33 Jahren Gärtner ist.

Das war nicht die einzige Neuerung, die sich im Lauf der Jahre ergab. Auch wie gepflanzt wurde, ist heute ganz anders als früher. Schweitzer erinnert sich noch genau, wie es zum Wendepunkt kam: „Wir hatten mal wieder im Frühjahr ganze Säcke voll mit Zwiebeln von Tulpen, Narzissen und anderen Blumen bekommen. Alles war schon sortiert, aber ich wollte das mal anders machen. Also habe ich alle Zwiebeln gemischt, sie vollkommen durcheinandergebracht – und so wurden sie dann eingepflanzt.“ Und das kam, auch für Schweitzer überraschend, bei der Bevölkerung gut an.

Das setzte eine ganze Reihe neuer Überlegungen in Gang. Nachdem 2023 die Personalzahl in der Stadtgärtnerei stark abgenommen hatte und das Mähen der Rasenflächen zeitlich enorm viele Kapazitäten band, entschied Schweitzer kurzerhand, beim Friedhof statt alles radikal abzumähen auf der Wiese einige Inseln stehen zu lassen. Auch das rief viele positive Reaktionen hervor. „Die Menschen blieben stehen und fotografierten die Blumen“, erinnert sich Schweitzer. „Doch das war mir nicht nachhaltig genug. Ich wollte wieder Schmetterlinge und Insekten sehen.“ Er erinnerte sich an ein Seminar mit Philipp Unterweger zum Thema Biodiversität, an dem er 2020 teilgenommen hatte. „Der will in den Städten überall Unkraut haben“, hatte er damals noch irritiert gedacht. Mittlerweile stand er den Ideen des Umweltberaters jedoch anders gegenüber. Schweitzer nahm Kontakt auf und freute sich, als Unterweger sofort zusagte, nach Haslach zu kommen. So entwickelten Stadtgärtnerei und Unterweger ein Konzept, das verstärkt auf Biodiversität setzt. „Ein anderes Farbenbild, mehr Arten, eine Vielfalt an Pflanzen und Insekten“, fasst Schweitzer zusammen. Dem Stadtrat wurde das neue System vorgestellt, und das Gremium erteilte einhellig seine Zustimmung.

Das Konzept bedeutet aber nicht, dass einfach alles wild wachsen darf. Die Pflanzen und Beete erfordern weiterhin eine gezielte Pflege. Sonst würden nämlich über kurz oder lang konkurrenzstarke Arten andere verdrängen, weiß Schweitzer. „Man muss mit offenen Augen durchgehen und sein Fachwissen entsprechend einsetzen“, erklärt er.

Junge Kollegen lernen Handwerk von der Pike auf

Auch haben die Stadtgärtner angefangen, wieder selbst zu säen. „Viele wissen gar nicht mehr, wie das geht. Oder wie man Pflanzen richtig topft. Da wird eher Massenware fertig gekauft“, berichtet Schweitzer. Seine jungen Kollegen würden so das Handwerk wieder von der Pike auf lernen. „So entwickeln sie auch wieder ein Verständnis für die Wertigkeit von Pflanzen – wie viel Arbeit es bedeutet, bis sie keimen und bis sie blühen.“ Da es außerdem kaum Wildstauden am Markt gibt, hat die Haslacher Stadtgärtnerei begonnen, sie selbst zu produzieren – 20 000 sollen es dieses Jahr werden.

Auch wenn Haslach immer bunter und pflanzenmäßig diverser wird: Teurer ist diese Vielfalt nicht. „Wir haben seit 15 Jahren das gleiche Budget und kommen damit aus“, sagt Schweitzer.

Ohne engagiertes Personal würde all das aber nicht funktionieren, weiß Schweitzer. Für sein Team aus 14 Mitarbeitern in Teil- und Vollzeit ist der Stadtgärtner-Leiter voll des Lobes. „Wir haben eine spannende, tolle Mannschaft mit Angestellten vom Fach, aber auch mit Quereinsteigern. Mit ihnen macht es richtig Spaß.“

Biodiversität

Biodiversität oder auch biologische Vielfalt bezeichnet die gesamte Vielfalt des Lebens auf der Erde, unterteilt in die Vielfalt der Arten, die genetische Vielfalt innerhalb der Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme. Weltweit nimmt die Biodiversität ab. Bis zu eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Ursachen sind Zerstörung von Lebensräumen, intensive Landwirtschaft, Umweltverschmutzung, Klimawandel und invasive Arten.