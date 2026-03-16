Blick auf Biodiversität: So wird Haslach bunt gepflanzt

Die Blumenpracht in Haslach ist kein Zufall. Hinter den beliebten Fotomotiven steckt ein durchdachtes Konzept der Stadtgärtnerei – mit einem klaren Blick auf mehr Biodiversität.
Wenn in Haslach Touristen staunend durchs Städtle ziehen, bewundern sie nicht nur die schönen Fachwerkhäuser, das bunte Rathaus und die imposanten Kirchen samt Storchennest in schwindelerregender Höhe. Beliebte Fotomotive sind auch die bunten und blühenden Blumenmeere im und ums Städtle, die sowohl die Blicke von Besuchern als auch von Einwohnern auf sich ziehen. Dass hinter dieser Farbenpracht nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch ein innovatives Konzept steckt, wissen die wenigsten.