Blick auf 2025: Schwanauer Feuerwehr überzeugt mit Einsatzstärke

Nicht nur bei Bränden und Hilfeleistungen ist die Schwanauer Feuerwehr dabei, auch im Gemeindeleben mischt sie mit.

In der Wittenweierer Halle blieben zur Hauptversammlung der Schwanauer Feuerwehr nur wenige Plätze unbesetzt. 127 Einsatzkräfte stehen derzeit im aktiven Feuerwehrdienst in Schwanau, davon im Ausrückebereich Nord mit den beiden Abteilungen Ottenheim und Allmannsweier 81 und im Bereich Süd als dritter Abteilung mit Nonnenweier und Wittenweier 46 Kräfte. Die stärkten sich mitsamt der Jugend- und Altersabteilung schon mal vorab mit einem Essen.

Die sich anschließende Hauptversammlung fand ungeteilte Aufmerksamkeit. 2025 wurde zu 53 Einsätzen ausgerückt. Dabei überwogen 34 Hilfeleistungseinsätze, neben Türöffnungen, Hochwasser-Pumpeneinsätzen und Tierrettungen, etwa auch insbesondere bei einem Bombenfund in Nonnenweier und einem leider tödlich verlaufenden Arbeitsunfall. 19 Brandeinsätze gab es.

Technischer Höhepunkt war die Beschaffung des neuen Mehrzweckbootes

Die Feuerwehr sei darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Gemeindelebens, so Kommandant Bernd Leppert. Etwa mit gleich drei Abteilungs-Feuerwehrfesten, Fahrdienst beim Seniorennachmittag, Beteiligung am Ferienprogramm oder Nonnenweierer „Tag der Offenen Feuerwehr“.

Von den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen berichtete Bernhard Groh. Ob Grundausbildung, Lehrgänge für Sprechfunker, Gerätewarte oder Gruppenführer, Fortbildungen für Führungskräfte samt Hochwasserschutz-Schulungen der Zugführer-Lehrgang - das Ausbildungsprogramm war dicht gepackt. Höhepunkt dabei: Der Erwerb des in Oppenau hart erkämpften goldenen Leistungsabzeichens für eine weitere Gruppe. Jonas Dietrich hob ergänzend als technischen Höhepunkt die Beschaffung des neuen Mehrzweckbootes hervor, mittlerweile aus Rostock abgeholt. Nun können dazu Mannschaftsunterweisungen beginnen. Das bestellte GT-W (Gerätewagen Transport) für den Südbereich werde derzeit ausgebaut. Ansonsten habe man die fällige Umstellung auf modernen Digitalfunk erfolgreich umgesetzt.

58 junge Nachwuchskräfte

Jugendwart Jan Lienert berichtete von mittlerweile 58 Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr, darunter 20 Mädchen. Alle hatten voriges Jahr insgesamt 59 Übungsdienste absolviert und überdies zahlreiche Sonderdienste abgeleistet, etwa bei der Christbaumsammelaktion und Verteilung gelber Säcke. Neben eigenen Wald-, Sommer- und Weihnachtsfesten samt Grillaktion unternahm der Nachwuchs auch mehrere Ausflüge. Der weiteste führte sogar nach sächsischem Chemnitz-Euba zu einer Teilnahme an dortigen Feuerwehr-Jugendwettbewerben.

Die Altersabteilung ist aktuell 25 Mann stark, berichtete deren Obmann Horst Fliehler. Die beobachteten übers Jahr nicht nur viele Übungen, sondern besuchten auch manche Feuerwehrfeste, darunter das eigene Sommerfest in Ottenheim. Ebenso gesellig ging es beim Jahresausflug nach Rastatt mit anschließendem Besuch des Gaggenauer Unimog-Museums zu, zum Jahresab-schluss gleichermaßen bei der Weihnachtsfeier.

Lob von Bürgermeister Gutmann

Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann lobte voller Stolz seine „super funktionierende Feuerwehr“ samt deren interkommunalen Zusammenarbeiten. Kurze Dienstwege ins Rathaus gäbe es allein schon deshalb, weil dort einige Mitarbeiter bei der Feuerwehr engagiert sind. Derzeit arbeite man insbesondere an einer künftigen Wasserversorgung mit Ringschluss und wolle auch die bisher 54 unterhaltenen Löschwasserbrunnen noch zahlenmäßig erweitern.

Für den Polizeiposten Schwanau versicherte Martin Braun, dass die Zusammenarbeit stets reibungslos sei. Dies bestätigten auch der stellvertretende DRK-Einsatzleiter Manuel Wieber und der Meißenheimer Feuerwehr-Kommandant Dominik Kässinger. Für den Landesfeuerwehrverband betonte deren Ortenauer Kreisvorsitzender Michael Dietrich, dass die Feuerwehren auch in gerade weltpolitisch schwieriger Lage stets eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität garantierten.

Ehrungen

Neben Beförderungen standen auch zahlreiche Ehrungen an. Landesehrenzeichen: Rolf Urban (40 Jahre, Gold), Daniel Frenk, Dominik Rombach, Michael Zeller (25 Jahre, Silber) sowie Janina Czerwinski, Thorsten Materne und Heiko Meier (15 Jahre, Bronze) Feuerwehrehrenkreuz des LFV in Silber: Bernd Leppert und Michael Lutz Silberehrennadel der Landesjugendfeuerwehr: Christian Czerwinski, Matthias Trunkenbolz und Simon Wäldin Gemeindeehrungen: Horst Maurer (70 Jahre), Siegfried Roll (65 Jahre) sowie Peter Urban und Hansjörg Walter (60 Jahre) Goldene Leistungsabzeichen: Niclas Bohnert, Jochen Holderer, Christoph Kleis, Louis Langenbach, Jan Lienert, Tina Lienert, Thorsten Materne und Mike Schandl