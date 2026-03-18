Blick auf 2025: Schwanauer Feuerwehr überzeugt mit Einsatzstärke

Nicht nur bei Bränden und Hilfeleistungen ist die Schwanauer Feuerwehr dabei, auch im Gemeindeleben mischt sie mit.
In der Wittenweierer Halle blieben zur Hauptversammlung der Schwanauer Feuerwehr nur wenige Plätze unbesetzt. 127 Einsatzkräfte stehen derzeit im aktiven Feuerwehrdienst in Schwanau, davon im Ausrückebereich Nord mit den beiden Abteilungen Ottenheim und Allmannsweier 81 und im Bereich Süd als dritter Abteilung mit Nonnenweier und Wittenweier 46 Kräfte. Die stärkten sich mitsamt der Jugend- und Altersabteilung schon mal vorab mit einem Essen.