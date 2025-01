Bauernproteste in Bad Dürrheim Mahnfeuer findet am 8. Januar statt

Am 8. Januar 2024 begannen die Landwirte mit den so genannten Bauernprotesten. Sie fanden viel Rückhalt in der Bevölkerung. Was blieb davon übrig und was konnte durchgesetzt werden? Auf den Tag ein Jahr später laden die Landwirte zu Mahnfeuern ein.