BLG Lahr feiert 25-jähriges: „Abteilung ist eine Erfolgsgeschichte“

Die Bezeichnungen „Grüne“ (Mitarbeiter der ehemaligen Stadtgärtnerei) und „Schwarze“ (Mitarbeiter des vormaligen Bauhofes) stammen von Herbert Schneider, Betriebsleiter des heutigen BGL. Schneider, Oberbürgermeister Markus Ibert und Baubürgermeister Tilman Petters waren sich bei den kurzen Grußworten im Hof – zwischen den neuen Gebäuden und den Werkstätten – einig, dass die Fusion beider Abteilungen in der Stadt nach 25 Jahren als Erfolg zu bewerten ist.

Schneider erinnerte an die Anfänge: Das neue Konzept wurde von Arnfried Sickinger im Lahrer Rathaus unmittelbar bei dem ersten Amtsantritt von Oberbürgermeister Wolfgang G. Müller im Jahr 1997 ausgedacht. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten unmittelbar nach dem Bezug der damals neuen Gebäude im Jahr 2000 in der Gutleutstraße, habe sich bald das entwickelt, was heute als „Wir-Gefühl“ mit für den Erfolg des BGL verantwortlich ist.

Daher war das neue Bürogebäude samt einer Werkstatt für die insgesamt 75 Fahrzeuge und viele Geräte wie Rasenmäher oder Heckenscheren jetzt notwendig. Schneider bezeichnete den Zeitplan dieses ersten Bauabschnittes als „sportlich“. Bei der Gelegenheit dankte der Betriebsleiter seinen Mitarbeitern, die einiges bei den Arbeiten für das neue Büro in Eigenleistung bewerkstelligt haben, sowie dem Team des Lahrer Architekturbüros Meurer.

Neue Gebäude als Antwort für das Wachstum Lahrs

Erfreulich ist, dass das Budget für diesen ersten Bauabschnitt gepasst hat (siehe Info). Baubürgermeister Tilman Petters verwies darauf, dass „die Stadt Lahr wächst“. Daher würden auch die vielen Aufgaben und damit verbundenen Herausforderungen des BGL wachsen. Eine Antwort seien die neuen Gebäude.

Die Büros bieten Platz für 14 Mitarbeiter, der unterschiedlichen Abteilungen und der eigenen Verwaltung. Foto: Baublies

Die vielfältigen Aufgaben der mehr als 100 Mitarbeiter fasste Petters so zusammen: „Der BGL kümmert sich.“ Wie viele Aufgaben der BGL hat, konnten die vielen Besucher im hell gestalteten Eingangsbereich zu den Büros nachlesen. Neben dem Logo sind in vielen verschiedenen Schriften die meisten der Aufgaben des Bau- und Gartenbetriebes schlagwortartig an die Wand gemalt.

Oberbürgermeister Markus Ibert dankte dem Gemeinderat und den Mitarbeitern in der Verwaltung sowie den Mitarbeitern des BGL, die alle ihren Anteil an dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Zu dem heutigen Erfolg gehört sicher auch die Tatsache, dass der BGL in seinem ersten Vierteljahrhundert mit Franz Eckenfels und Herbert Schneider nur zwei Betriebsleiter gehabt hat.

Ibert erinnerte in seinen Grußworten auch daran, dass der Bau- und Gartenbetrieb Lahr im Jahr 2000 hier in der Gutleutstraße seine Arbeit begonnen hat. „Was nach einer trockenen Verwaltungsentscheidung klingt, war in Wirklichkeit ein mutiger Schritt gewesen.“ Ein Bündel von Aufgaben und Strukturen, die zuvor über den Bauhof, die Stadtgärtnerei oder das Friedhofswesen mit separaten Betriebsabrechnungen verteilt war, wurde hier mit Erfolg zusammengelegt.

Bei einem Rundgang stellte Schneider die Werkstatt und die unterschiedlichen Büros vor. Die Büros bieten Platz für 14 Mitarbeiter, der unterschiedlichen Abteilungen und in der eigenen Verwaltung. Ein Großraumbüro hat für die Verantwortlichen der unterschiedlichen Abteilungen innerhalb des BGL den Vorteil der sehr kurzen Wege, unter anderem mittels Zuruf. Eine Teeküche gehört dazu, wie neue und modern sanitäre Räume. Schneider verwies hier auch darauf, dass der gemeinsame Aufenthaltsraum auch dem Austausch diene. Da Mitarbeiter hier aber zum überwiegenden Teil über die eigene Arbeit sprechen, können neue Ideen entstehen. Vier frostfreie Garagen im Erdgeschoss unter den Büros gehören zum Neubau und ein Wassertank für Regenwasser im Keller, der 150 000 Liter fassen kann.

Zahlen und Fakten

Der Bau- und Gartenbetrieb wurde im Jahr 2000 aus mehreren Abteilungen innerhalb der Verwaltung gegründet. Für den Bau des neuen Büros und einer Werkstatt, dem ersten von mehreren Bauabschnitten, hat die Stadt Lahr 5,6 Millionen Euro investiert. Eine umfassende Sanierung und der weitere Umbau bis zum Jahr 2027 sind mit insgesamt elf Millionen Euro veranschlagt. Im BGL arbeiten insgesamt 110 Mitarbeiter und sechs Auszubildende. Der BGL erzielt einen Jahresumsatz von etwa elf Millionen Euro.