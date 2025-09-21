BLG Lahr feiert 25-jähriges: „Abteilung ist eine Erfolgsgeschichte“

Die Mitarbeiter des Bau- und Gartenbetriebes Lahr (BGL) sowie geladene Gäste haben am Freitag den 25. Geburtstag des Eigenbetriebs gefeiert.
Die Bezeichnungen „Grüne“ (Mitarbeiter der ehemaligen Stadtgärtnerei) und „Schwarze“ (Mitarbeiter des vormaligen Bauhofes) stammen von Herbert Schneider, Betriebsleiter des heutigen BGL. Schneider, Oberbürgermeister Markus Ibert und Baubürgermeister Tilman Petters waren sich bei den kurzen Grußworten im Hof – zwischen den neuen Gebäuden und den Werkstätten – einig, dass die Fusion beider Abteilungen in der Stadt nach 25 Jahren als Erfolg zu bewerten ist.