1 Bleibt Christof Kreutzer Sportdirektor bei den Wild Wings? Eine Entscheidung könnte auch erst im Januar fallen. Foto: Sigwart

Nach einer guten Leistung brachten die Wild Wings zwei Punkte am Sonntag (4:3-Sieg nach Verlängerung) aus Iserlohn mit. Die Zukunft von Christof Kreutzer in Schwenningen ist offenbar offen.















Die Wild Wings haben in der DEL nach vier Niederlagen in Folge am Sonntag in Iserlohn wieder einmal gewonnen. Allerdings hatten die Schwenninger nach dem 4:3-Sieg nach Verlängerung zwiespältige Gefühle. Zwei Punkte gewonnen, aber auch einen Zähler verschenkt? Auch Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer sah es gemischt: "Ich denke nicht, dass Iserlohn in der Schlussphase ohne die beiden Überzahlspiele den 1:3-Rückstand noch wettgemacht hätte. Wir müssen da einfach smarter agieren, wobei die Schiedsrichter-Entscheidungen in meinen Augen auch strittig waren."