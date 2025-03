Blechspuckerball in Bierlingen: Cowgirls lassen es im Saloon krachen

Vorbei schauten auch die Bierlinger Moofanger, Hexen und Läufer. Das närrische Publikum erwartete ein abendfüllendes Programm. Moderator Frank Faiß kündigte zum Auftakt die Bambini an. Die Mädchen im grünen Kaktuskostüm wurden gleich stürmisch bejubelt und angefeuert. In der Wüste fühlten sich die kleinen Tänzerinnen sichtlich wohl. Sie boten einen Tanz im Discorhythmus, der mit einer sehenswerten Pyramide endete.

Ganz so rasant ging es beim nächsten Programmpunkt nicht zu. Die Jacky Dancers des Bierlinger Sportvereins zeigten zu Country-Musik einen Linedance. So einfach das aussieht, die Schritte müssen passen und einstudiert werden. Wie das geht, demonstrierte Rainer Kretschmer mit einem kleinen Tanzkurs auf der Bühne.

Die Musikerfrauen in Bierlingen sind dafür bekannt, dass sie emanzipiert und entscheidungsfreudig sind. Normalerweise. Wenn allerdings der Musikerball ansteht, kommt es regelmäßig zu einem Drama. „Was soll ich anziehen?“, heißt es dann. Der Kleiderschrank ist zwar voll, aber es ist nichts „G’schickts“ dabei. Die Nerven liegen blank, „ohne Häs kann ich nicht zur Musikerfasnet“, klagen die Frauen und stoßen erst einmal mit Sekt an. Am Ende findet sich ein Cowboyhut zum Bademantel. Die Frauengruppe erhielt für ihren humorvollen Beitrag ebenfalls viel Beifall.

Showtanz geht nur mit „Vesperdos“

Lautstarken Applaus verdienten sich dann auch die „Minis“, die zum Showtanz ihre „Vesperdos“ mitgebracht hatten. Sie begeisterten mit akrobatischen Tanzelementen.

Fasnetsstimmung brachte die Lompakapelle in den Saal und mit einem Schunkelwalzer die vielen Cowgirls und -boys in Bewegung. Vorsänger Wolfgang „Django“ Ruggaber sorgte dafür, dass alle mitmachten. Die Hände gingen zum Himmel, zu Rucki-Zucki wurde geklatscht, Was natürlich nicht fehlen durfte: Die Vogelwiese-Polka und der „Böhmische Traum“. Die Lompakapelle setzt sich aus aktiven Bierlinger Musikern zusammen und spielt nur an der Fasnet.

Wilder Ritt durch den Wilden Westen

Einen Höhepunkt gab es noch – einen letzten Showtanz. Die Cowgirls des Musikvereins bewiesen ihr tänzerisches Können bei einem wilden Ritt durch den Wilden Westen. Sie ließen es im Saloon ordentlich krachen. Ohne Zugabe durften die temperamentvollen und immer gut aufgelegten Tänzerinnen die Bühne nicht verlassen.