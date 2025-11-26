Blechschäden: Rutschpartien auf den Straßen in VS und Umgebung

Am Mittwochmorgen hat es in Villingen-Schwenningen und Umgebung mancherorts gekracht: In winterlichen Witterungsverhältnissen gab es vor allem Blechschäden.
Schnee, Eis und dadurch rutschige Straßenverhältnisse: Am Mittwochmorgen gab es einige Unfälle in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Wie Polizeisprecherin Katrin Rosenthal vom zuständigen Konstanzer Präsidium berichtete, wurden in den allermeisten Blechschäden verzeichnet. Gegen 8 Uhr kam es demnach auf der Kreisstraße 5703 zwischen Mühlhausen und Weigheim zu einem Unfall. Auf dem steilen Straßenabschnitt waren ein Lkw und ein Pkw nicht mehr vorangekommen. Ein ihnen entgegenkommendes Auto kam auf der glatten Straße ins Rutschen, drehte sich und kollidierte mit den beiden stehenden Fahrzeugen.