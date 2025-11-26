Blechschäden: Rutschpartien auf den Straßen in VS und Umgebung

Am Mittwochmorgen hat es in Villingen-Schwenningen und Umgebung mancherorts gekracht: In winterlichen Witterungsverhältnissen gab es vor allem Blechschäden.

Schnee, Eis und dadurch rutschige Straßenverhältnisse: Am Mittwochmorgen gab es einige Unfälle in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Wie Polizeisprecherin Katrin Rosenthal vom zuständigen Konstanzer Präsidium berichtete, wurden in den allermeisten Blechschäden verzeichnet. Gegen 8 Uhr kam es demnach auf der Kreisstraße 5703 zwischen Mühlhausen und Weigheim zu einem Unfall. Auf dem steilen Straßenabschnitt waren ein Lkw und ein Pkw nicht mehr vorangekommen. Ein ihnen entgegenkommendes Auto kam auf der glatten Straße ins Rutschen, drehte sich und kollidierte mit den beiden stehenden Fahrzeugen.

Die Straße war wegen Glätte auch einige Zeit nach dem Unfall noch nicht wieder befahrbar. Nachdem die Straßenmeisterei mit einem Streufahrzeug angerückt war, konnte sie aber wieder freigegeben werden.

Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall an der Ecke Walter-Rathenau-Straße und Mühlweg in Schwenningen gerufen. Hier war ein Pkw gegen einen Lastwagen gerutscht. Verletzt wurde niemand, es entstand Blechschaden.

In die Leitplanke gerutscht

Um 9.41 Uhr wurde ein Unfall in Nordstetten gemeldet, hier war ein Pkw alleinbeteiligt in die Leitplanke gerutscht. Auf der Villinger Straße in Schwenningen rutschte bei einem Glätteunfall ein Auto auf ein anderes.

Bei einem Unfall auf der Klinikstraße kam es am Mittwochmorgen ebenfalls zu einem Unfall, hier war allerdings der Grund, dass aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ein Pkw mit einem Lastwagen kollidierte.

Unfälle in der Umgebung

Und auch in der Umgebung gab es witterungsbedingte Verkehrsbehinderungen. So blieb auf der Ostbaar gegen 9.30 Uhr ein Lastwagen auf der Staigstraße liegen, weil er auf der glatten Straße nicht mehr weiterkam. Auf der Dauchinger Straße in Niedereschach rutschte ein Lkw in einen Pkw. Bei Donaueschingen kam ein Auto aufgrund von Glätte von der Straße ab und touchierte die Leitplanke. Und in Königsfeld kam ein Fahrzeug auf der Forststraße alleinbeteiligt witterungsbedingt ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen.