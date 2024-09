1 Ramona Merkle erklärt einem Jungen, welche Aufgaben die Polizistin hat. Foto: Bombardi

Einsatzkräfte erklären, was sie motiviert, und Rettungsorganisationen geben Einblick in ungewöhnliche und umso wichtigere Tätigkeiten – das ist der Blaulichttag in Donaueschingen.









– Beim Blaulichttag in der Donaueschinger Innenstadt nutzten am Samstag, 21. September, vier Einsatzorganisationen die Chance, einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Das Publikum informierte sich über die einzelnen Aufgabengebiete in Theorie und Praxis.