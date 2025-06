Beim Blaulichttag warten spannende Vorführungen und eine große Fahrzeugschau in Calw. Wer will, darf außerdem auch mal selbst ein Fahrzeug mit Blaulicht steuern – zumindest fast.

Die Hesse-Stadt kommt 2025 kaum noch aus dem Feiern heraus. Unter dem Dach des 950-Jahr-Jubiläums ist in Calw vor allem in den kommenden Wochen immer etwas geboten.

Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass auch andere runde Geburtstage feiern – etwa die Abteilung Calw der Feuerwehr. Die wird nämlich 175 Jahre alt.

13 eigene und mehr als 30 zusätzliche Einsatzfahrzeuge

Zur Feier dieses Jubiläums richten die Brandbekämpfer am Sonntag, 22. Juni, den alle zwei Jahre im Kreis Calw geplanten Blaulichttag aus. Die Schirmherrschaft übernimmt der Kreisfeuerwehrverband. Und zum Gelingen tragen Blaulichtorganisationen und Helfer aller Bereiche bei.

Wie Marcus Frank, Kommandant der Gesamtwehr, Martin Rentschler, Abteilungskommandant der Abteilung Calw, und dessen Stellvertreter Steven Teschner im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigen, ist unter anderem eine überörtliche Fahrzeugschau geplant – mit 13 eigenen sowie mehr als 30 zusätzlichen Einsatzfahrzeugen aus der Region.

Ab Sannwaldbrücke bis zum Feuerwehrhaus gesperrt

Neben Polizei, THW, DLRG und Rotem Kreuz seien auch etwa spezielle Gefährte der Werksfeuerwehr von Daimler Benz sowie der Pforzheimer Wehr und mancher Oldtimer zu Gast. Der Hirsauer Wiesenweg wird zu diesem Zweck ab der Sannwaldbrücke bis zum Feuerwehrhaus gesperrt; dort und auf dem Deckenfabrikgelände sollen die Fahrzeuge dann zu bestaunen sein.

Jede Organisation zeige an diesem Tag darüber hinaus, was sie kann und präsentiere sich an jeweils eigenen Infoständen. Die DLRG beispielsweise bringe voraussichtlich ein Boot mit und fahre damit auf der Nagold.

Selbst zum Feuerlöscher greifen

Wer selbst etwas leisten will, kann unter anderem in einem Einsatzfahrtensimulator selbst virtuell mit Blaulicht fahren – und so einmal ausprobieren, „was wir da draußen erleben“, sagt Teschner.

Virtuell wird es auch im Bevölkerungsschutzcontainer, in dem unter anderem mittels einer speziellen Brille der Ablauf einer Brandbekämpfung beobachtet werden kann. Wer es noch echter will, darf selbst zum Feuerlöscher greifen und diesen ausprobieren.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Blaulicht-Gottesdienst in der Fahrzeughalle mit der Psychosozialen Notfallversorgung.

Die Jugendfeuerwehr kümmert sich an verschiedenen Stationen in Form einer kleinen Rallye um das Kinderprogramm.

In gewissem Sinne immer ohne Gewähr

Und Schauübungen sind gegen 11.30 Uhr (Höhenrettung), 13.30 Uhr (Brandbekämpfung) und 15 Uhr (simulierter Unfall, Fahrzeuge werden zerlegt) geplant.

Aber Achtung: Das Programm ist in gewissem Sinne immer ohne Gewähr. Und die ausgestellten Fahrzeuge sind aus gutem Grund umsichtig positioniert.

Denn bei aller Festlaune bleibt die Feuerwehr natürlich vor allem eins: Feuerwehr. Und so ist es durchaus möglich, dass diese auch mitten während der Feierlichkeiten ausrücken muss, um das zu tun, was sie am besten können: Feuer löschen sowie Menschen helfen.

Waldbrand kam dazwischen

Dass das nicht völlig ungewöhnlich wäre, bewies der Tag der offenen Tür der Calwer Feuerwehr im Juni 2022. Damals mussten nach und nach immer mehr Einsatzkräfte abgezogen werden, weil sich in Bad Teinach-Zavelstein ein Waldbrand ausbreitete. Die geplanten Schauübungen am Nachmittag fielen entsprechend aus.

Zu Essen gibt es Gegrilltes (auch vegetarische Bratlinge), Pommes und Kartoffelsalat. Für Musik sorgen die Stadtkapelle und der Spielmannszug Stammheim.

Zur Feier des Jubiläums präsentiert sich die Feuerwehr übrigens nicht „nur“ an diesem Tag live und in Farbe. Sondern auch digital, in Form eines Videos, das aus den Händen bekannter Calwer Filmemacher stammt: Mania Pictures.

Zu sehen ist das Ganze unter anderem auf der Internetseite der Calwer Feuerwehr.