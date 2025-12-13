Blaulichtorganisationen: Es geht voran mit dem neuen Domizil für DRK und DLRG in Weil am Rhein

Zufriedenheit bei DRK und DLRG, die im Rheinhafen in Weil am Rhein eine neue Heimat finden. „Es läuft“, vermeldet Oberbürgermeisterin Diana Stöcker kurz vor der Weihnachtspause.
Beim DRK war der Beschluss bereits gefallen, beim DLRG signalisierten die Mitglieder im Sommer in einer außerordentlichen Versammlung ihre Zustimmung für diese Lösung: Die Stadt kauft das Grundstück im Rheinhafen in Weil am Rhein für die beiden Blaulichtorganisationen, 65 000 Euro werden in die Umrüstung des neuen Domizils investiert.