Blaulichtgottesdienst in Oberndorf

1 Glaube verbindet – nicht nur beim Einsatz. Foto: Lauble

Gemeinschaft reicht über den Einsatz hinaus – und das ist wichtig, erfahren die Oberndorfer Feuerwehrleute und DRK-Kräfte in der Beffendorfer Urbankirche.









Auf Initiative von Gemeindekümmerer Katja Benz feierten die Gesamtfeuerwehr Oberndorf und das DRK einen besonderen Gottesdienst in der Urbankirche in Beffendorf. „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“, so das Motto des Blaulichtgottesdienstes, den die Einsatzkräfte gemeinsam mit Pastoralreferentin Antonia Löffler feierten.