In der Nacht auf Dienstag sprengten Unbekannte einen Geldautomaten der Sparkasse Zollernalb in der Salinenstraße in Haigerloch-Stetten.

Um 2.15 Uhr meldete ein Zeuge dies der Polizei. Die Polizisten fahndeten unter anderem mithilfe eines Polizeihubschraubers – bisher ergebnislos, sagt Martin Raff, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Keine Verletzten

Verletzte habe es nicht gegeben, aber „der Schaden am Gebäude wird im sechsstelligen Bereich liegen“, fährt Raff fort.

Der Automat war, offen über die Straße zugänglich, in ein Firmengebäude eingelassen. Ob Geld entwendet wurde und wie viel Geld im Automaten war, wollte die Polizei nicht angeben.

Immer wieder werden in Baden-Württemberg Geldautomaten in die Luft gesprengt. Allein im ersten Halbjahr waren es 17.