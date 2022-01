1 Ein Feueralarm im Kaufland Calw ruft am Montagabend die Feuerwehr auf den Plan. Foto: Rousek

Blaulicht vor dem Kaufland in Calw. Schon wieder. Erst Ende Dezember war die Freiwillige Feuerwehr Calw über mehrere Tage dort praktisch Dauergast. Damals war der Feueralarm von einer jungen Frau immer wieder absichtlich ausgelöst worden. Was geschah dieses Mal? Wir haben nachgefragt.















Calw - Der schrille Klang von Feuerwehrsirenen zerreißt die Stille des Januarabends. Das Blaulicht des nahenden Einsatzfahrzeuges wirft ein flackerndes, blaues Licht in die Calwer Fußgängerzone. Neben dem Kaufland kommt das Feuerwehrauto zum Stehen. Einsatzkräfte springen in voller Montur heraus. Ein ausgelöster Brandalarm bringt sie des Öfteren dazu, ihren Arbeitsplatz zu verlassen und eilends auszurücken, um die Ursache des Alarms in Erfahrung zu bringen und mögliche Feuer zu löschen.