Blaulicht vom 4. Dezember 27-Jähriger rast unter Drogen an Streifenwagen vorbei

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B 27 zwischen Bisingen und Balingen. Nachdem er auf der Überholspur deutlich zu schnell an dem Streifenwagen vorbeigerauscht war, fuhr der 27-Jährige mit seinem VW viel zu dicht auf ein vorausfahrendes Auto auf und drängte den Fahrer zum Spurwechsel. Danach beschleunigte er auf bis zu 160 km/h. Im Anschluss wechselte er auf die B 463 und raste mit annähernd 140 km/h in Richtung Albstadt weiter.

Der 27-jährige konnte auf einem Parkplatz zwischen Balingen und Weilstetten gestoppt werden. Dort wurde er positiv auf Drogen getestet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.