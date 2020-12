Blaulicht vom 30. Dezember Wurst zu teuer? Kunde attackiert Kassiererin

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der Mann mit der Frau am Dienstagvormittag wegen der Bezahlung einer Wurst an der Kasse in Streit, weil diese aus seiner Sicht zu teuer war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann packte der Mann sie an der Schulter und wollte sie stoßen, wie eine Sprecherin auf Nachfrage erklärte.

Die Kassiererin wurde leicht verletzt. Eine Kundin kam der Frau zur Hilfe. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht nun nach ihm.