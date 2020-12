Blaulicht vom 28. Dezember Zigarettenautomaten von Fassade gerissen und geklaut

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor

Unbekannte haben in der Erzgruber Straße in Grömbach während der Zeit von Samstag, 12 Uhr, auf Sonntag, 10.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten geklaut. Der an einer Hausfassade angebrachte Automat wurde gewaltsam entfernt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.