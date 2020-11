Blaulicht vom 20. November Welle an betrügerischen Telefonanrufen in der Region

Weitere Geschädigte haben sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sich in den vergangenen zwei Tagen im Raum Villingen-Schwenningen vermehrt Betrüger am Telefon als "Polizeibeamte" ausgaben. Es kam zu keinen Vermögensschäden, da alle Betroffenen aufgelegt hatten. Auch im Zollernalbkreis spricht die Polizei von einer "Welle" an Anrufen.

Die Polizei warnt davor, sich auf diese Telefonate einzulassen. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte, andere Amtspersonen, Bankangestellte oder Mitarbeiter von Microsoft aus. Dabei erkundigen sie sich nach Geld und Wertsachen, welche zu Hause oder bei der Bank angeblich nicht mehr sicher seien. Die Unbekannten drängen, diese zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben. Die echte Polizei würde sie niemals nach Geld oder Wertsachen fragen und diese auch nicht in Verwahrung nehmen.