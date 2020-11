Blaulicht vom 2. November Barkeeper wegen Sperrstunde beleidigt und geschlagen

Karlsruhe: Weil der Barkeeper eines am Fasanenplatz in Karlsruhe gelegenen Lokals fünf Gästen aufgrund des bestehenden Ausschankverbots aufgrund der Corona-Verordnung keinen Alkohol mehr ausschenken wollte, wurde der 24-Jährige in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr beleidigt und geschlagen.