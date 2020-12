Blaulicht vom 2. Dezember Beziehungsstreit wird Dealer zum Verhängnis

Die Beamten waren am Dienstagmorgen wegen eines Beziehungsstreits in die Wohnung des 24-Jährigen gerufen geworden. Vor Ort schlug den Polizisten starker Marihuanageruch entgegen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie knapp ein Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, über sechs Gramm Haschisch sowie Testosteron-Präparate und mehrere Schreckschuss- sowie Signalwaffen. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliches Dealergeld in Höhe von mehr als 2.500 Euro.

Der polizeibekannte Mann, der bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Hechingen Untersuchungshaft an.