Blaulicht vom 19. November Dreiste Diebe klauen Handys aus Geschäft

Gegen 10 Uhr betraten die späteren Diebe den Verkaufsraum eines Handy-Shops am Postplatz. Sie Männer verwickelten den 42-jährigen Verkäufer zunächst in ein Gespräch, in dessen Verlauf einer der Täter den Angestellten kurzzeitig ablenkte, so dass der andere Mann drei zum Teil hochwertige Handys aus der Auslage entnehmen konnte.

Unter einem Vorwand verließen die beiden Männer danach das Ladengeschäft in unbekannte Richtung. Der Verkäufer bemerkte den Diebstahl erst nach weiteren 20 Minuten und alarmierte daraufhin die Polizei. Dem Ladeninhaber entstand ein Diebstahlschaden von ca. 2300 Euro.