Blaulicht vom 18. Dezember Einbrecher durchwühlen Haus am Nachmittag

Die Unbekannten stiegen zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr in ein Haus in der Ifflingerstraße ein. Sie gelangten nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchwühlten die Zimmer auf allen Stockwerken. Sie erbeuteten Schmuck und Gegenstände im Wert von einigen hundert Euro.

Bereits am Dienstag dieser Woche waren Einbrecher am Spätnachmittag in zwei Wohnhäuser in Dauchingen eingestiegen.