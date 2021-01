Blaulicht vom 14. Januar Ermittlungen nach illegalem Autorennen im Schwarzwald

Freiamt: Das Polizeirevier Emmendingen ermittelt wegen einem möglichen, illegalen Autorennen auf der L 113 zwischen Malterdingen (Kreis Emmendingen) und Freiamt.

Der Vorfall fand bereits am 7. Januar statt, wie die Polizei jetzt bekanntgab. Zwei bislang unbekannte Autofahrer hatten an diesem Donnerstag um die Mittagszeit in gefährlicher und rücksichtslose Art und Weise einen Verkehrsteilnehmer überholt und einen gleichzeitig entgegenkommenden Fahrer eines schwarzen Mercedes GLK derart gefährdet, dass dieser eine Vollbremsung einleiten und an den rechten Fahrbahnrand ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden.