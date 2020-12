Blaulicht vom 11. Dezember Handys klauender Schwarzfahrer von Polizei gestellt

Der Reisende war am Donnerstagnachmittag nach der Abfahrt des Zuges in Basel nur kurz eingenickt, als ein 18-Jähriger, der in unmittelbarer Nähe des Mannes saß, die beiden auf dem Tisch liegenden hochwertigen Smartphones entwendete. Danach entfernte er sich in einen anderen Zugteil.

Als der Mann wieder erwachte und das Fehlen der Smartphones bemerkte, wandte er sich an eine Streife der Bundespolizei, die im Zug mitfuhr. Kurz vor der Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, konnten die Bundespolizisten den Dieb in einer verschlossenen Zugtoilette ausfindig machen. Als er durch die Polizisten angesprochen wurde, übergab er die Smartphones und räumte die Tat ein.