Blaulicht vom 1. Dezember Erster Schneefall bringt viele Unfälle

Region: Mehr als 300 Fahrzeuge sind auf spiegelglatten Straßen im Südwesten verunglückt. In den meisten Fällen blieben die Insassen unverletzt, es gab jedoch auch landesweit zahlreiche Verletzte, wie die verschiedenen Polizeipräsidien mitteilten. In der Nacht zum Dienstag war erstmals in diesem Jahr verbreitet Schnee gefallen. "Das ist im Grunde der erste Schnee, der bis ins Flächenland gekommen ist", erklärte Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zuvor habe es lediglich im Bergland vereinzelt geschneit.