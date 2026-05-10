Blaulicht: Rettungswagen kracht in Auto

1 Ein Rettungswagen ist am Samstagnachmittag in Lahr mit einem anderen Wagen kollidiert. Foto: Vichra Ein Rettungswagen ist am Samstagnachmittag in Lahr mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Verletzt wurde niemand.







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Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Lahr gekommen. Ein Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt und befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Bottenbrunnenstraße in südliche Richtung. Der 48-jährige Fahrer eines Opel Zafira, der in gleicher Richtung unterwegs war, wollte dem von hinten herannahenden Einsatzfahrzeug Platz machen und bog an der Kreuzung Pestalozzistraße rechtswidrig nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß mit dem gerade vorbeifahrenden Rettungswagen. Dieser versuchte noch auszuweichen und stieß auf einen wartenden Hyundai. Laut Pressemitteilung der Polizei wurde niemand verletzt. Der Rettungswagen war zudem ohne Patienten unterwegs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.red/tk