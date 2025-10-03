Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat auf seiner Fahrt bei Pforzheim mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Der mutmaßlich alkoholisierte Tatverdächtige soll am Donnerstagabend mit einem zuvor im Raum Stuttgart entwendeten Opel auf der Bundesautobahn 8, kurz vor der Ausfahrt Pforzheim Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe, nahezu ungebremst zwischen einer staubedingt gebildeten Rettungsgasse hindurchgefahren sein. Dabei beschädigte er zwei Fahrzeuge, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, und des Polizeipräsidiums Pforzheim.