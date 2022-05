Blaulicht in Schramberg

1 Unbekannte haben in der Schiltachstraße von einem BMW den Außenspiegel abgeschlagen – wie hier abgebildet bereits im vergangenen Sommer 2021 in der gleichen Straße. Foto: Riesterer

Schramberg - Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 6 Uhr an einem vor dem Gebäude Schiltachstraße 23 geparkten BMW den linken Außenspiegel abgerissen und diesen dann neben dem Auto abgelegt.















Link kopiert

Schramberg - Durch die Tat entstand an dem BMW rund 500 Euro Sachschaden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Schiltachstraße – erst im vergangenen Jahr waren an einer ganzen Reihe Autos die Spiegel abgeschlagen worden.

Die Polizei Schramberg, Telefon 07422/2 70 10, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.