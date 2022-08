Zeugen gesucht Porsche-Fahrer verursacht Sachschaden in Dornstetten und flüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist in der Nacht zum Sonntag von einem Porsche-Fahrer in der Bahnhofstraße in Dornstetten verusacht worden. Anschließend ist der Fahrer geflüchtet.