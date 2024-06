Blaulicht in Calw

1 Offenbar beim Linksabbiegen auf die Marktbrücke übersieht ein Autofahrer ein Motorrad. Foto: Verena Parage

Vorm Calwer ZOB kommt es am Montagmorgen zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer wird dabei verletzt – und der Verkehr in der Bischofstraße staut sich mal wieder.









Um 9.44 Uhr hat es geknallt: Bei einem Unfall in der Bischofstraße, vorm Calwer ZOB, ist am Montag ein Motorradfahrer verletzt worden. Offenbar hatte ein Auto beim Linksabbiegen das Kraftrad übersehen, in der Folge kam es zur Kollision.