Es war ein Kleintransporter mit großer Fracht: Zollbeamte des Hauptzollamts Singen fanden Anfang Februar bei einer Kontrolle nahe Blumberg Wimperntusche, Lippenstifte, Make-up, Rasierklingen und weitere Drogerieartikel, ergänzt durch einige Flaschen Alkohol.

Die Ladung hatte es in sich: Der Gesamtwert der Lieferung wird laut Mitteilung des Hauptzollamts auf rund 23 000 Euro geschätzt.

Wäre es für den Eigenbedarf, hätten diese Schmuggler wohl strahlend weiße Zähne und großen Alkoholdurst. Foto: Hauptzollamt Singen

Das wäre ein teures Geschenk

Der 28-jährige rumänische Fahrer des Transporters behauptete zunächst, nicht zu wissen, was sich in den fünf Umzugskartons auf der Ladefläche befinde. Später gab er an, die Waren in der Schweiz geschenkt bekommen zu haben. Zollpapiere konnte er nicht vorlegen.

Die Einfuhrabgaben in Höhe von rund 5400 Euro konnte der Fahrer nicht begleichen, weshalb die Waren zur Sicherung der Abgaben einbehalten wurden.

Zollfahnder hegen einen Verdacht

Es besteht zudem der Verdacht, dass es sich bei den Waren um Hehlerware handeln könnte, weshalb Kontakt mit den Schweizer Behörden aufgenommen wurde. Ebenfalls Anfang Februar waren von Kontrolleinheiten des benachbarten Hauptzollamts Ulm Luxusartikel im Wert von 7200 Euro im Kleintransporter eines rumänischen Staatsangehörigen entdeckt worden.

Die weitere Bearbeitung des Strafverfahrens übernahm die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamt Karlsruhe.