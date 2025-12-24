„Blauen“-Pfarrerin: In der Weihnachtszeit ist Seelsorgerin Susanne Roßkopf besonders gefordert

Wenn andere feiern, muss Susanne Roßkopf, seit elf Jahren Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Am Blauen und außerdem Vakanz-Verwalterin in Kandern, arbeiten.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für Pfarrer eine intensive und arbeitsreiche Zeit: Predigten schreiben, Gottesdienste vorbereiten und halten, Sitzungen, Advents- und Weihnachtsfeiern, Adventssingen, Altennachmittag, Begegnungen, Besuche und, und, und. „Ich freue mich auf Weihnachten“, sagt Susanne Roßkopf, der es trotz der stressigen Zeit Jahr für Jahr gelingt, sich auch etwas Freiraum zu schaffen. Weihnachten ist schließlich die Zeit, in der die Menschen innehalten, um etwas zur Ruhe zu kommen.

Seit 30 Jahren, also fast so lange wie sie schon Pfarrerin ist, besucht sie stets vor dem ersten Advent ein Seminar mit einer Schreibwerkstatt. Dies beinhaltet nicht nur einen gewinnenden Austausch unter Pfarrerkollegen, sondern jedes Mal schreibt die 61-Jährige dabei auch zwei oder drei Predigten, die sie in der Advents- und Weihnachtszeit nutzen kann.

Außerdem ist Roßkopf, die die Orte Malsburg-Marzell, Kaltenbach, Lütschenbach, Vogelbach und Sitzenkirch betreut sowie Vakanzverwalterin für Kandern ist, dankbar, dass sie von einem „tollen Team“ unterstützt wird. Den gewonnenen Freiraum nutzt die Pfarrerin, die immer gern nah an den Menschen ist, um Alleinlebende und Einsame zu besuchen, sich mit ihnen auszutauschen und sie auch mit von ihr selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen zu erfreuen.

An Heiligabend gefordert

Susanne Roßkopf, die vor ihrem seelsorgerischen Engagement am Blauen 18 Jahre Pfarrerin in der Gemeinde Vorderes Kleines Wiesental war, schafft es, zahlreiche Gottesdienste und privates Weihnachtsfest unter einen Hut zu bringen. In ihrem Zuhause in Schlächtenhaus, wo sie mit ihrem Mann wohnt, schmückt sie den Weihnachtsbaum immer am 23. Dezember und stimmt sich dadurch meditativ auf das Weihnachtsfest ein.

An Heiligabend selbst ist die Pfarrerin stark gefordert. Ab 15 Uhr steht in der Vogelbacher Kirche ein Gottesdienst für die Kleinen an und ab 16 Uhr folgt ein Gottesdienst mit Krippenspiel, ehe ab 17.30 Uhr die Christvesper für die Blauen-Gemeinde in Sitzenkirch stattfindet. Und ab 21 Uhr heißt es dann „Stille Nacht“ in Kaltenbach, wobei diese Feier Ehrenamtliche gestalten.

Traditionell gibt es Rinderzunge mit Madeirasoße

Wenn Susanne Roßkopf abends nach den Gottesdiensten den Talar auszieht, feiert sie privat im Familienkreis ihres Mannes, während sie am ersten Weihnachtsfeiertag frei hat. Da steht dann Susanne Roßkopf in der Küche, um traditionell Rinderzunge mit Madeirasoße zuzubereiten. Ihr Vater und dessen Frau sowie die Familie ihres Bruders sind dann zu Gast. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Pfarrerin wieder im Dienst. Dann hält sie in der Marzeller Kirche einen Gottesdienst, den der Männergesangverein musikalisch umrahmt.

Da auch die Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft und wegen sinkender Mitgliederzahlen vor großen Herausforderungen steht und zu strikten Sparmaßnahmen gezwungen ist, wird die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Kirchengemeinden im oberen Kandertal ab 1. Januar eine Kirchengemeinde bilden.

Sie setzt sich aus den Gemeinden Kandern, Am Blauen, Tannenkirch, Riedlingen, Feuerbach, Wollbach, Holzen und Hertingen zusammen. „In der Praxis wird sich gegenüber dem bisherigen Distrikt Oberes Kandertal nicht viel ändern, da ich mit der Kollegin Séverine Bacigalupo in Tannenkirch und dem Kollegen Werner Häfner in Wollbach eh schon gut zusammenarbeite und wir uns gerade durch die Vakanz der Pfarrstelle in Kandern Aufgaben teilen“, sagt Roßkopf und fügt hinzu: „Die Arbeit muss so strukturiert werden, dass sie bewältigt werden kann. Mehr geht nicht.“ Eine Konsequenz ist, dass beispielsweise Gottesdienste in der „neuen“ Kirchengemeinde zentralisiert werden.

Sie ist heimatverbunden

Susanne Roßkopf, die in Weil am Rhein groß geworden ist und in der elften Klasse im Kant-Gymnasium wusste, dass sie Theologie studieren und Pfarrerin werden will, fühlt sich am Blauen mit den Ortschaften in reizvoller Landschaft sehr wohl. Wie heimatverbunden die beliebte Pfarrerin ist, zeigt sich auch daran, dass sie hin und wieder Gottesdienste und vor allem auch Trauerfeiern in alemannischer Sprache hält.

Und an Fasnacht gibt es einen Gottesdienst mit alemannischen Versen. Das Talent des Verseschmiedens hat sie von ihrem Vater Eberhard Petri geerbt, der in Weil am Rhein Jahrzehnte ein bekannter Fasnächtler war, der mit tiefsinnigen Versen glänzte.

Zu den seelsorgerischen Aufgaben von Susanne Roßkopf gehört auch der Religionsunterricht an der Grundschule Marzell, wo sie sechs Stunden in der Woche unterrichtet. Die gesellige Pfarrerin pflegt auch außerhalb der Kirche die Kontakte zu den Menschen und Vereinen. So trifft man sie beispielsweise an Sonntagnachmittagen öfters bei den Heimspielen der SG Malsburg-Marzell auf dem Fußballplatz an.

Sprachbegabte Pfarrerin

Wenn Susanne Roßkopf, die auch Mitglied der Landessynode ist, nicht im Dienst der Kirche unterwegs ist, widmet sie sich ihren Hobbys. „Ich lerne gerne Sprachen“, sagt die Pfarrerin, die neben Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schottisch auch Serbisch-Kroatisch kann und neuerdings noch Norwegisch lernt. Darüber hinaus kocht, backt und schwimmt sie gerne.