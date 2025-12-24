„Blauen“-Pfarrerin: In der Weihnachtszeit ist Seelsorgerin Susanne Roßkopf besonders gefordert

Wenn andere feiern, muss Susanne Roßkopf, seit elf Jahren Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Am Blauen und außerdem Vakanz-Verwalterin in Kandern, arbeiten.
Die Advents- und Weihnachtszeit ist für Pfarrer eine intensive und arbeitsreiche Zeit: Predigten schreiben, Gottesdienste vorbereiten und halten, Sitzungen, Advents- und Weihnachtsfeiern, Adventssingen, Altennachmittag, Begegnungen, Besuche und, und, und. „Ich freue mich auf Weihnachten“, sagt Susanne Roßkopf, der es trotz der stressigen Zeit Jahr für Jahr gelingt, sich auch etwas Freiraum zu schaffen. Weihnachten ist schließlich die Zeit, in der die Menschen innehalten, um etwas zur Ruhe zu kommen.