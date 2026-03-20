Blau-Weiß Donaueschingen: Im Tennisclub steckt viel Engagement und Herzblut

Bei der Hauptversammlung des Vereins gibt es jede Menge gute Nachrichten - er ist mit 500 Mitgliedern bestens aufgestellt und steht wirtschaftlich auf stabilen Beinen

Beim Tennisclub Blau-Weiss Donaueschingen läuft’s – und zwar richtig gut. Der Verein ist bestens aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft. Bei der diesjährigen Hauptversammlung gab es vor allem eines: viele gute Nachrichten. Es konnte auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurückgeblickt werden – sportlich, finanziell und auch im Vereinsleben.

Besonders erfreulich ist die starke Nachwuchsarbeit mit 160 Kinder und Jugendlichen im Verein. Mit viel Engagement und Herzblut werden diese gefördert, was sich nicht nur auf dem Platz zeigt, sondern auch für ordentlich frischen Wind im Club sorgt. Auch die Mitgliederzahlen sprechen für sich: Mit über 500 Mitgliedern ist der Verein bestens aufgestellt und gehört zu den größten Tennisclubs der Region. Entsprechend lebendig ist das Vereinsleben – auf und neben dem Platz.

Sportlich kann sich der Tennisclub Blau-Weiß ebenfalls sehen lassen, ganze 27 Mannschaften sind im Ligabetrieb aktiv. Von der U9 bis zu den Herren 70 ist alles vertreten, was die Breite und den Teamgeist im Verein eindrucksvoll unterstreicht. Ein weiterer Pluspunkt sind die soliden Finanzen. Der Verein steht wirtschaftlich auf stabilen Beinen, so dass auch künftig in wichtige Bereiche wie Jugendförderung und Anlage investiert werden kann.

Unsere Empfehlung für Sie Trainer in Donaueschingen Was Tiernamen und Tennis verbindet Tomas Zivnicek aus Donaueschingen stellt sein Tennisbuch vor. Das steckt hinter seiner Trainingsmethode für den Sport.

Apropos Anlage, die Tennisanlage des TC BW Donaueschingen, idyllisch gelegen im Fürstlichen Schlosspark, präsentiert sich in einem top gepflegten Zustand und bietet beste Bedingungen für Training, Spiele und gesellige Stunden im Club. Aufgrund der großen Mitgliederanzahl gab es auch dementsprechend viele Ehrungen, hervorzuheben sind hier Karin Schmoll, Jürgen Harwarth, Gerda Held die für 40 Jahre Zugehörigkeit geehrt wurden, sowie Christel und Urs Kraft und Hans-Georg Löffler, die dem Donaueschinger Tennisverein bereits seit 50 Jahren die Treue halten.