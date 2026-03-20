Blau-Weiß Donaueschingen: Im Tennisclub steckt viel Engagement und Herzblut

Bei der Hauptversammlung des Vereins gibt es jede Menge gute Nachrichten - er ist mit 500 Mitgliedern bestens aufgestellt und steht wirtschaftlich auf stabilen Beinen
Beim Tennisclub Blau-Weiss Donaueschingen läuft’s – und zwar richtig gut. Der Verein ist bestens aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft. Bei der diesjährigen Hauptversammlung gab es vor allem eines: viele gute Nachrichten. Es konnte auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurückgeblickt werden – sportlich, finanziell und auch im Vereinsleben.