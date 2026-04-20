„Blau-gelbes Kriegsungeziefer“: Lahrer Amtsgericht verurteilt Ex-AfD-Stadträtin wegen Volksverhetzung

Christine Amann-Vogt hat auf Facebook mit den Worten „blau-gelbes Kriegsungeziefer“ ukrainische Flüchtlinge diffamiert. Das hat das Lahrer Amtsgericht entschieden.
Gut eine halbe Stunde herrschte banges Warten im Sitzungssaal des Lahrer Amtsgerichts. Richter Tim Richter hatte sich zur Beratung zurückgezogen. Die Zuschauer, darunter Familie der Angeklagten Christine Amann-Vogt und Freunde wie ihr Ex-Fraktionskollege Benjamin Rösch, vertrieben sich die Zeit, unterhielten sich, vertraten sich die Beine. Um 15.30 Uhr trat Richter schließlich in den Saal und verkündete: „Die Angeklagte wird zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 15 Euro verurteilt.“