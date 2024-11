Zur deutschen Meisterschaft im Blasrohrschießen nach Einbeck ist die Schützengilde Tailfingen mit sechs Schützen gereist, die sich zuvor in Gönningen bei der Landesmeisterschaft für dieses Turnier qualifiziert hatten.

Dort stellten sich die sechs Tailfingen den Konkurrenten aus ganz Deutschland – mit Erfolgt: In der Klasse Schüler 3 männlich belegte Tom Roser mit 577 Ringe Platz eins und ist somit deutscher Meister. Julia-Sophie Bouillon kam in der Jugend weiblich mit 560 Ringen auf Platz zwei und holte die Vize-Meisterschaft in ihrer Klasse. In der Klasse Schüler 2 männlich errang mit 564 Ringen Lukas Krause Platz fünf, bei den Herren 3 belegte Thorsten Bouillon mit 586 Ringen Platz elf, Senol Yildiz kam mit 540 Ringen auf Platz 13.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Europameisterschaft der 3D Blasrohrschützen Vater und Tochter treffen ins Schwarze Thorsten und Julia-Sophie Bouillon kehren von der EM in Frankreich mit Medaillen heim.

Die siebenjährige Sina Krause, die seit einem Jahr diesen Sport ausübt, landete mit 486 Ringen in der Klasse Schüler 3 auf Platz 18.