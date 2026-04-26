Blasorchester beweist Mut: Musikverein Wittelbach liefert Rock- und Pophits zum Wohlfühlen

Ein Abend voller Emotionen: Beim Frühjahrskonzert „Musik und mehr“ begeisterte der Musikverein Wittelbach das Publikum.
Ein rundum gelungener „Feel-Good“ Abend – der Titel war tatsächlich auch Teil des Konzertprogramms: Der Musikverein Wittelbach unter der Leitung von Dirigent Clemens Meyer bot seinem Publikum am Samstagabend ein besonderes Erlebnis. Mit der fünften Ausgabe des Frühjahrskonzerts „Musik und mehr“ nahm das Orchester die Zuhörer mit auf eine Reise durch Jahrzehnte der Rock- und Popklassiker – mit Stücken, die Musikgeschichte geschrieben haben und für emotionale Momente sorgten.