Blasmusikverband tagt in Fischbach: So entwickelt sich die Mitgliederzahl in Musikvereinen

Geprägt war die Versammlung des Blasmusikverbands (BMV) Schwarzwald-Baar von einer Vielzahl von positiven Berichten, den Wahlen und der damit verbundenen Verabschiedung des langjährigen Kassierers und Vorsitzenden des Blasmusikbezirks 1, Thomas Riedlinger, sowie der bisherigen Vorsitzenden der Bläserjugend, Sigrid Baumann.

Für beide gab es neben Dankesworten des Vorsitzenden des BMV, Egon Bäurer, stehende Ovationen. Bäurer rief das Wirken großartige Wirken von Riedlinger und Baumann noch einmal in Erinnerung.

Bürgermeister Martin Ragg stellte den Blasmusikfreunden zunächst die vier bestens miteinander und zusammen harmonierenden Musikvereine aus der Gesamtgemeinde Niedereschach vor. Er war bei den Feierlichkeiten anlässlich des 75-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr in Triberg mit dabei und sieht den Verband als „sehr gut aufgestellt“ an. Selbst begeisterter Musiker und in früheren Jahren zudem Vorsitzender eines Musikvereins, wisse er bestens Bescheid, was in den Musikvereinen geleistet wird, und zollte den anwesenden Verbands- und Vereinsvertretern seinen größten Respekt.

Kulturelle und soziale Bedeutung

Der Vorsitzende des BMV, Egon Bäurer, hob die gesellschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung sowie die Generationen verbindende Arbeit der Musikvereine hervor. Besonders hob er die steigenden Mitgliederzahlen im abgelaufenen Jahr hervor. „Wir haben die Corona-Delle überwunden und sind wieder auf dem aufsteigenden Ast“, freute sich Bäurer und untermauerte seine Ausführungen mit einer aussagekräftigen Statistik. Besonders freute er sich über die steigenden Zahlen bei den aktiven Musikerinnen und den Aktiven unter 18 Jahren.

Die Zahl der Aktiven im Verband stieg 2024 von 5296 auf 5449 Musiker und die Gesamtzahl inklusive der fördernden Mitglieder und der Ehrenmitglieder auf 12 774.

Kulturträger Nummer eins

„Damit sind wir sicherlich der Kulturträger Nummer eins im Kreis“, betonte Bäurer und fügte hinzu: „Sich Ausruhen auf dieser Entwicklung wäre der falsche Weg. Wir müssen ständig neue Anreize schaffen und uns quantitativ und qualitativ steigern“.

Auch was die Jugendausbildung im Verband betrifft, sei man bei den Vereinen im gesamten Verbandsgebiet auf dem richtigen Weg.

Der Bereich des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar ist in fünf Bezirke aufgeteilt. Thomas Möbius und Bernd Rist sind im Bezirk 1 die Vorsitzenden. Im Bezirk 2 sind dies Martin Hornung und Markus Schrenk, im Bezirk 3 Alexander Kemmerle und Joachim Müller, im Bezirk 4 Hans-Jörg Kammerer und Ulrich Grießhaber und im Bezirk 5 Günter Heizmann und Susanne Kobe.