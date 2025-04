Blasmusikverband Kinzigtal: Jungmusikerabzeichen in Wolfach abgelegt

1 Manfred Schafheutle (von links), Daniela Polap, Amelie Dreher und Horst Polus, waren an dem Prüfungstag im „Alten Bahnhof“ in Wolfach zugegen. Foto: Schmid

31 Kinder und Jugendliche stellten sich der Prüfung für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) in Bronze oder Silber. Auch aufgrund der guten räumlichen Voraussetzungen wurde Wolfach als Prüfungsort ausgewählt. Immerhin könne die dortige Stadtkapelle mit dem „Alten Bahnhof“ auf eigene ausreichend große Räume zurückgreifen, führte Manfred Schafheutle, Vizepräsident des Blasmusikverbands Kinzigtal, an. Die Jugendlichen wurden für die Abnahme der praktischen Prüfung auf drei verschiedene Räume verteilt. In jedem der vier Bezirke des Verbands findet einer der vier jährlichen Prüfungstermine statt, so dass Wolfach frühestens in einem Jahr wieder an der Reihe ist. Laut Tobias Haupt, Jugendleiter der Stadtkapelle, war der Termin mit 17 Bronze- und 14 Silber-Prüflingen eher durchschnittlich gewesen.