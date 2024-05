13 Der Trachtenumzug zieht hunderte Besucher an – besonders an der Hauptstraße stehen die mehrreihig. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Trachtenträger so weit das Auge reicht, ein Flohmarkt, Blasmusik satt und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot – beim Triberger Schinkenfest blieben am Wochenende keine Wünsche offen. Und sogar das Wetter spielte in den entscheidenden Momenten mit.









Geradezu unheimlich: Als das Schinkenfest in der Wasserfallstadt begann, hatte sich das Wetter geradezu unglaublich gedreht. Sonnenschein und deutlich steigende Temperaturen erwärmten die Herzen der Flohmarktbesucher schon am Vormittag, am Nachmittag wurde es dann fast sommerlich warm. Ob das schöne Wetter die Kauflaune anregte, ist nicht verbürgt, wiewohl das Angebot erstaunlich vielseitig und qualitativ durchaus beachtenswert war.