Blasmusik und Kinderprogramm: So war’s am Montag auf dem Wachtfest in Tegernau

Das Tegernauer Wachtfest ist am Montag mit Auftritten der Bläserjugend Tegernau und zweier Musikvereine aus dem Kleinen Wiesental zu Ende gegangen. Außerdem gab es ein Kinderprogramm.
Die Kinder konnten ein Feuer löschen oder zur Abkühlung in das Wasserbecken springen. „Der Besuch am Samstag war sehr gut“, bilanziert Gerhard Wagner, der seit 62 Jahren aktives Mitglied des Musikvereins Tegernau ist, den ersten Veranstaltungstag. Wagner muss es wissen, denn er hat am Samstag von 18 bis 3 Uhr und am Sonntag von 18 bis 1 Uhr Steaks gebraten. Am Sonntag war das Tegernauer Volksfest ebenfalls gut besucht, fährt Wagner fort. „Die Gastvereine haben wunderbare Konzerte gespielt.“ Höhepunkt des Abends war der Rehbocktanz, bei dem ein Ehepaar aus Weil am Rhein gewonnen hat. Wagners Schwager hatte den Rehbock auch mal gewonnen und ihn dann dem Musikverein Tegernau gespendet, der dann ein Rehbockessen veranstaltet hat, erzählt Wagner.