Blasmusik und Kinderprogramm: So war’s am Montag auf dem Wachtfest in Tegernau

Das Tegernauer Wachtfest ist am Montag mit Auftritten der Bläserjugend Tegernau und zweier Musikvereine aus dem Kleinen Wiesental zu Ende gegangen. Außerdem gab es ein Kinderprogramm.

Die Kinder konnten ein Feuer löschen oder zur Abkühlung in das Wasserbecken springen. „Der Besuch am Samstag war sehr gut“, bilanziert Gerhard Wagner, der seit 62 Jahren aktives Mitglied des Musikvereins Tegernau ist, den ersten Veranstaltungstag. Wagner muss es wissen, denn er hat am Samstag von 18 bis 3 Uhr und am Sonntag von 18 bis 1 Uhr Steaks gebraten. Am Sonntag war das Tegernauer Volksfest ebenfalls gut besucht, fährt Wagner fort. „Die Gastvereine haben wunderbare Konzerte gespielt.“ Höhepunkt des Abends war der Rehbocktanz, bei dem ein Ehepaar aus Weil am Rhein gewonnen hat. Wagners Schwager hatte den Rehbock auch mal gewonnen und ihn dann dem Musikverein Tegernau gespendet, der dann ein Rehbockessen veranstaltet hat, erzählt Wagner.

Der „Ochsen“-Stammtisch traf sich am Montag auf dem Wachtfest. Foto: Christoph Schennen

Instrumente kennen lernen

Als unsere Zeitung am Montagmittag auf der Wacht vorbeischaut, ist das Zelt hauptsächlich von Senioren, Kindern und Jugendlichen frequentiert. Die Bläserjugend Tegernau und die örtliche Feuerwehrabteilung bieten ein kleines Unterhaltungsprogramm für die Kinder an.

Abteilungskommandant Stefan Wagner, Michael Bauer, Lena Moser und ihre Brüder Ben und Philip haben das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 und das Löschgruppenfahrzeug 8 mit auf die Wacht genommen und eine Feuerschale auf den Rasen platziert, in der ein Feuer lodert. Die Kinder dürfen mit einer Spritze das Feuer löschen, aber die anderen Kinder nass zu spritzen, sorgt für ebenso viel Vergnügen. Das Wasser kommt aus einem quadratischen Becken, in das die Kinder auch reinspringen dürfen. Mitgebracht haben die Feuerwehrleute ferner zwei hölzerne Skierpaare, mit denen die Kinder über den Rasen gleiten sollen.

Die Fortbewegung mit den beiden Skierpaaren erfordert ein hohes Maß an Koordinationsvermögen. Foto: Christoph Schennen

Gesichter schminken

Das erfordert ein hohes Maß an Koordinationsvermögen. Vielen Kindern fällt die Fortbewegung mit den langen Brettern anfangs schwer. Freude bereitet auch das Leitergolf, bei dem die Kinder sogenannte Bolas auf ein dreisprossiges Leitergestell werfen können. Die Bolas wickeln sich dann um die Sprosse. Auf der Bühne zeigen Isabella, Lorena, Ida und Raphael, wie Musikinstrumente – Schlagzeug, Posaune, Querflöte oder Trompete – gespielt werden. Kinder können auch malen oder ihr Gesicht schminken lassen. Armin Wetzel aus Lörrach erschafft aus länglichen Luftballons Palmen, Blumen, Affen oder Hunde. Exklusiv am Montag gibt es auch Waffeln, Popcorn und Zuckerwatte.

Die Bläserjugend Tegernau spielte Popsongs, ein Musicalstück und die Polka „Traum einer Marketenderin“. Foto: Christoph Schennen

Das Musikprogramm beginnt am Nachmittag mit einem Auftritt der Tegernauer Bläserjugend, die „Take on me“ (a-ha), „A Million Dreams“ (P!nk), „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“, „Seven Nation Army“ und „Traum einer Marketenderin“ spielen. Für den Abend waren die Musikvereine aus Tegernau und d Wies angekündigt.

In unserem Artikel in der Montagausgabe war zu lesen, dass auch der „Musikverein Kleines Wiesental“ gespielt habe. Einen solchen gibt es jedoch nicht. Wir bedauern das Versehen.