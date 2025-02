Blasmusik im Raum Blumberg: Randenmusikanten starten in ihre 52. Saison

1 Die Randenmusikanten begeistern mit Böhmisch-Mährischer Musik – auch am 29. März in Watterdingen. Foto: Alexander Stihl

Den Auftakt bildet ein musikalischer Abend am 29. März in der Biberhalle in Watterdingen – erstmals unter neuer Leitung.









Die Randenmusikanten starten in ihre 52. Saison – und das unter neuer Leitung. Nach fast 20 Jahren übergibt der Geisinger Alexander Mayer die musikalische Leitung an den Leipferdinger Markus Frank, wie der Verein mitteilt. Auftakt der Saison bildet am Samstag, 29. März, ein musikalischer Höhepunkt unter dem Motto „Start frei“. Los geht es um 19 Uhr in der Biberhalle in Watterdingen.