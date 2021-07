1 Endlich mal wieder auftreten konnte der Musikverein Boll beim Platzkonzert auf dem Dorfplatz. Musikern und Zuhörern machte das viel Vergnügen. Foto: Daiker Foto: Schwarzwälder Bote

Platzkonzert: Musikverein Boll erhält viel Beifall für Auftritt auf Dorfplatz / Abschied für Hermann Wolf

Blasmusik erfüllte am Samstag die Dorfmitte in Boll. Der örtliche Musikverein hatte zum Platzkonzert auf dem Dorfplatz eingeladen. Viele musikinteressierte Zuhörer kamen.

Hechingen-Boll. Sicher vor allem wegen der Musik, aber Kaltgetränke und Rote Wurst auf Bolls neu gestaltetem Dorfplatz waren auch nicht zu verachten. Nach über neunmonatiger, der Coronapandemie geschuldeten Zwangspause, haben Musikerinnen und Musiker unter ihrem Dirigenten Mircea Piciu Mitte Juni wieder die Probenarbeiten aufgenommen. Die Corona-Vorschriften erlaubten ein gemeinsames musizieren.

Und weil der Musikverein nicht nur proben wollte, spielte er nach nur vier Musikproben nun das Platzkonzert auf dem Dorfplatz. In ungezwungener Atmosphäre spielte der Musikverein Boll, wenn anfangs auch noch mit ein wenig Nervosität, wie der Vorstand Armin Buckenmaier sagte, denn man wäre das Spielen vor Publikum ja nicht mehr gewohnt. Doch es mache allen richtig Spaß, wieder Musik zu machen.

Diese Begeisterung sprang schnell auf die Zuhörer über. Überwiegend Unterhaltungsmusik, aktuell dem Trend folgend auch böhmische Musik, ebenso 80er Schlager wie "Hello Mary Lou" und "Sternenhimmel" gefielen. Mit rhythmischem Klatschen wurden die Musiker immer wieder belohnt. So auch beim Fliegermarsch oder der Kuschelpolka. Mit der Polka "Böhmischer Traum" verabschiedete sich der Musikverein.

Vorstand Armin Buckenmaier gab am Ende noch bekannt, dass Hermann Wolf nach über 50-jähriger Aktivität im Verein seine Laufbahn mit diesem Platzkonzert beendet hat. Eine besondere Ehrung folgt noch. Hermann Wolf wurde von seinen Musikkameradinnen und Kameraden mit Standing Ovations und dem Musikstück "Wir Musiker" verabschiedet. Und auch das Wetter spielte an diesem Tag mit. Denn erst als die letzten Töne verklungen waren, fing es an zu Regnen. Nur die Zugabe musste deshalb ausfallen.