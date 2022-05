Wie die „Queen of the Met“ im Netz gefeiert wird

24 Schauspielerin Blake Lively bei der Met Gala 2022 in New York. Foto: AFP/ANGELA WEISS

In der Nacht auf Dienstag wurde vor dem Metropolitan Museum of Art in New York der rote Teppich ausgerollt. Die alljährliche Met Gala stand an. Co-Moderatorin Blake Lively schien dabei allen anderen die Show zu stehlen. Die Reaktionen im Netz.















Wo man auch hinsieht, es funkelt und glitzert. Das Metropolitan Museum of Art in New York wurde am Montagabend erneut Schauplatz für das Mode-Event des Jahres: die Met Gala.

Wie jedes Jahr – ausgenommen vom Corona-Jahr 2020 – trafen Designer, Models und Hollywood-Stars bei der Benefizveranstaltung aufeinander und übertrumpften sich gegenseitig mit ihren Outfits. Weniger ist mehr? Diese Regel gilt nicht für die Met Gala.

Das Motto in diesem Jahr hieß „Gilded Age“, also goldenes Zeitalter als Erinnerung an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA Ende des 19. Jahrhunderts. Gefeiert wird in diesem Jahr vor allem wieder eine Person: Blake Lively, die „Queen of the Met“:

Vor allem ihre modische Interpretation des Mottos wird im Netz bewundert. Denn die Farbe des Kleides kann gewechselt werden und soll den Oxidationsprozess der Freiheitsstatue zeigen.

Aber nicht nur Blake Livelys Kleid, sondern auch der gemeinsame Auftritt mit Ehemann Ryan Reynolds wird kommentiert:

Mit der Benefizgala wurde der zweite Part der zweiteiligen Ausstellungsreihe „In America: An Anthology of Fashion“ eröffnet.

Was nach dem roten Teppich passiert, weiß niemand, außer den Gästen selbst. Es gilt stets die „No phone-Regel“ und damit auch die „No social media-Regel“.