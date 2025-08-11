Bläserjugend Wieden: Nachwuchs genießt hohen Stellenwert

Das Sommerfest bildete dazu den geeigneten Rahmen. Vorsitzende Ingrid Hillbrecht begrüßte besonders Wolfgang Laile, der die Bläserjugend im Jahr 1995 gegründet hatte. Die Bläserjugend ist für die Bergmannskapelle ein unverzichtbares Standbein geworden. Hubert Behringer war Jahrzehntelang als Ausbilder in der Jugendarbeit tätig. Seiner unermüdlichen Arbeit und seinem Engagement hat die Bläserjugend vieles zu verdanken, schreibt der Verein. Durch ihn und seinem Ausbilderteam, die alle aus den eigenen Reihen kommen, genieße die Musikausbildung in Wieden einen hohen Stellenwert.

Musikalisches Wochenende

Seit der jüngsten Zöglingsgruppe hat Klaus-Peter Behringer den Posten als Ausbilder übernommen. Zuvor hatte er unzählige Nachwuchsmusiker auf der Klarinette ausgebildet. In diesem Zusammenhang gratulierte Hillbrecht der letzten Zöglingsgruppe, die im März erfolgreich das Bronzene Leistungsabzeichen absolviert hat. Aktuell werden sieben Jungmusiker auf das Leistungsabzeichen in Silber vorbereitet.

Viele Gastkapellen

Nach der Begrüßungsrede wurde das Jubiläumswochenende mit dem traditionellen Fassanstich durch den Bürgermeister Michael Fischer eröffnet. Der Konzertabend startete mit der Jugendkapelle Aitern-Utzenfeld unter der Leitung von Noah Ruoff. Danach folgte die Jugendkapelle aus Tegernau, bevor die Jugendkapelle Wieden unter der Leitung von Jessica Walleser zeigen konnte, was sie draufhat. Am Sonntag sorgten der Musikverein Trachtenkapelle Siegelau, die Jugendkapelle aus Bernau, die Jungtänzerinnen der Trachtengruppe aus Todtnau, die Jugendkapellen aus Wehr, Rötenbach und Geschwend für Unterhaltung. Ingrid Hillbrecht bedankte sich bei allen Besuchern für das schöne Geburtstagswochenende im Zeichen der Bläserjugend.