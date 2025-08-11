Bläserjugend Wieden: Nachwuchs genießt hohen Stellenwert

Die Bläserjugend Wieden hat ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert.
Das Sommerfest bildete dazu den geeigneten Rahmen. Vorsitzende Ingrid Hillbrecht begrüßte besonders Wolfgang Laile, der die Bläserjugend im Jahr 1995 gegründet hatte. Die Bläserjugend ist für die Bergmannskapelle ein unverzichtbares Standbein geworden. Hubert Behringer war Jahrzehntelang als Ausbilder in der Jugendarbeit tätig. Seiner unermüdlichen Arbeit und seinem Engagement hat die Bläserjugend vieles zu verdanken, schreibt der Verein. Durch ihn und seinem Ausbilderteam, die alle aus den eigenen Reihen kommen, genieße die Musikausbildung in Wieden einen hohen Stellenwert.