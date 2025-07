Bläserjugend Wieden: Junge Musiker feiern sich

Gleich an zwei Tagen feiert die Bläserjugend Wieden ihr 30-jähriges Bestehen. Die 35 jungen Musiker werden in der Formation auf das Mitspielen in der Bergmannskapelle vorbereitet.

Die Bläserjugend Wieden feiert am kommenden Wochenende ihr 30-jähriges Bestehen beim zweitägigen Sommerest. Der Verein bestehe vor allem für die Ausbildung der Zöglinge, die dann gemeinsam auftreten und Spaß an der Musik haben, sagt Ingrid Hilbrecht, sowohl Vorsitzende der Bläserjugend als auch der Bergmannskapelle Wieden. „Die Bläserjugend ist eine gute Vorbereitung aufs große Orchester“, erzählt Hilbrecht im Gespräch mit unserer Redaktion. Und auch das soziale Miteinander spiele hier eine wesentliche Rolle, sagt die Vorsitzende.

Ziel ist die Ausbildung der Jungmusiker

Ab einem Alter von neun Jahren erlernen dort die Kinder ein Instrument inklusive der theoretischen Grundlagen, die Ausbildung dauert etwa zwei bis drei Jahre.Sie erfolge ehrenamtlich also komplett von den Musikern der Bergmannskapelle, betont Hilbrecht.

35 junge Musiker spielen gemeinsam

Im Frühjahr hätten 20 Zöglinge das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze absolviert und wurden damit in die Bläserjugend integriert, erzählt Hilbrecht. Aktuell sind somit 35 Mitglieder dabei. Sechs von ihnen bereiten sich bereits auf das Abzeichen in Silber vor. Der Dirigent der Bergmannskapelle könne dann auf die Jungen zurückgreifen, wenn er Bedarf habe. Doch aktuell herrsche eher Platzmangel auf der Bühne der Bergmannskapelle, in der 69 Aktive spielen. „Wir haben ein Luxusproblem“, so Hilbrecht. Doch nach und nach dürfen die ausgebildeten Jungmusiker auch bei den „Großen“ mitspielen.

Die Jugendkapelle wurde am 28. Oktober 1995 mit einer zünftigen Fete aus der Taufe gehoben und vom damaligen Vorsitzenden Wolfgang Laile initiiert. Hubert Behringer war der erste Dirigent.

Ein musikalisches Programm

Gefeiert wird das Jubiläum am kommenden Wochenende beim traditionellen Sommerfest mit einem musikalischen Programm. Fassanstich ist am Samstag, 18. Juli, ab 18 Uhr gemeinsam mit den Alphornbläsern. Anschließend beginnt das Tripelkonzert mit den Jugendkapellen Aitern-Utzenfeld, Tegernau und Wieden. Im Anschluss steigt die Party mit DJ Schneepflug. Am Sonntag, 20. Juli, beginnt das Fest ab 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Siegelau. Am Nachmittag unterhalten die Jugendkapelle Bernau, die Kindertrachtengruppe Todtnau sowie die Jugendkapellen aus Wehr, Rötenbach und Geschwend. An beiden Tagen gibt es Kinderschminken und Luftballonfiguren.