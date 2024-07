Vom 26. bis 29. Juli lädt die Bläserjugend zum Seefest ein. An vier Tagen treten unterschiedliche Musiker auf und es gibt einige Highlights zu entdecken.

Die „Bläserjugend im Musikverein Sunthausen“ lädt zum diesjährigen Fest am Sunthauser See ein. Es wird ein Wochenende voller Unterhaltung, Musik und Erlebnisse, wie die Ankündigung schreibt.

Freitag, 26. Juli Am Freitag, 26. Juli, startet das Wochenende mit der rockigen Band Garage 27 aus Tuningen. Die Party beginnt um 18.30 Uhr und Garage 27 heizt ab 20.30 Uhr die Stimmung an. Eintritt fünf Euro.

Samstag, 27. Juli Mit einem Feuerwerk über dem See gibt es am Samstag um 22.15 Uhr ein Highlight. Der Festbetrieb startet um 17 Uhr und hält viele Überraschungen bereit, wie der Verein verspricht. An diesem Abend findet ebenfalls der offizielle Fassanstich mit Bürgermeister Jonathan Berggötz statt. Eintritt sechs Euro.

Sonntag, 28. Juli Der Sonntag beginnt traditionell mit einem Frühschoppen ab 10.30 Uhr. Um 13 Uhr findet die beliebte Seeregatta statt. Ab 17.30 Uhr bringt die Linedancegruppe Rocky Baar Diamonds Schwung auf die Bühne, gefolgt von der SAM-Band.

Montag, 29. Juli Zum Abschluss am Montag gibt es ab 17 Uhr das Handwerkervesper, begleitet vom Seniorenblasorchester des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar. Anschließend sorgen die Dorffäger für den krönenden Abschluss des Festes. Der Musikverein verspricht in seiner Ankündigung Unterhaltung, Musik und freut sich auf die Besucher.