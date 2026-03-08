Bläserjugend in Lauterbach: Sabrina Michelfeit gebührend verabschiedet

Die Bläserjugend Lauterbach hatte zur Generalversammlung im Sportheim geladen. Dabei gab es Spannendes zu berichten.

Die Vorsitzende Janina Bächle begrüßt erfreut die vielen Zuhörer und startete mit einem Jahresrückblick. Hier konnte sie von den verschiedenen Auftritten, wie der Hochtalrunde in Sulzbach, dem Jubiläum des Musikverein „Eintracht“ Lauterbach oder auch dem Schramberger Oktoberfest erzählen. Außerdem fand ein Probewochenende in Furtwangen, die Teilnahme am Lauterbacher Weihnachtsdorf und das Weihnachtsliederspielen in der Seniorenresidenz statt.

Sommerfest für Orchestermitglieder Eine Besonderheit war, dass die Dirigentin des Jugendorchesters Sabrina Michelfeit vor den Sommerferien verabschiedet wurde. Hierfür wurde ein Sommerfest für die Orchestermitglieder aus Lauterbach, Sulzbach und Schramberg organisiert, bei dem Sabrina Michelfeit gebührend verabschiedet wurde.

Nach den Sommerferien ging es direkt weiter mit dem neuen Dirigenten Sviatoslav Milash, der schon nach kurzer Zeit, beim Oktoberfest der Stadtmusik Schramberg, das erste Mal mit dem JBO „Youthnited“ auf der Bühne stand.

Vororchester läuft sehr gut

Das Jugendblasorchester besteht momentan aus einem Mitglied, die Aussichten auf weitere Mitglieder ab Herbst stehen jedoch sehr gut. So berichtet die Dirigentin des Vororchesters, Uta Borho, dass sich stolze neun Musikerinnen und Musiker aus Lauterbach zu den D1-Lehrgängen in Spaichingen angemeldet haben. Das Vororchester besteht aus 18 Mitgliedern und läuft sehr gut.

In der Bläserklasse, die ebenfalls von Uta Borho geleitet wird, sind aktuell 24 Schülerinnen und Schüler, was laut Mitteilung auf ein erneutes, großes Vororchester hoffen lässt. Für das Vororchester sind bisher ein Auftritt bei der Jugendveranstaltung „Youthnited“, am 28. März, und ein Kegelausflug im Herbst geplant.

Kassierer Patrick Moosmann berichtete von einem erfolgreichen Weihnachtsdorf. Der Maihock wurde aus zeittechnischen Gründen abgesagt, wird in diesem Jahr jedoch wie gewohnt am 1. Mai in der Pausenhalle und auf dem Schulhof stattfinden.

Janina Bächle wiedergewählt

Bei den Wahlen wurden Janina Bächle (Vorsitzende), Anna-Lea Fehrenbacher (stellvertretende Vorsitzende) und Patrick Moosmann (Kassierer) einstimmig auf weitere zwei Jahre gewählt.

Abschließend gab Janina Bächle einen Ausblick auf das Jahr 2026, in dem, neben den gewohnten Auftritten in Lauterbach, Sulzbach und Schramberg, die Veranstaltung „Youthnited“ am 28. März und die Teilnahme am Tag der Jugendmusik in Wolfach geplant sind.