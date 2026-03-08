Bläserjugend in Lauterbach: Sabrina Michelfeit gebührend verabschiedet

Die Bläserjugend Lauterbach hatte zur Generalversammlung im Sportheim geladen. Dabei gab es Spannendes zu berichten.
Die Vorsitzende Janina Bächle begrüßt erfreut die vielen Zuhörer und startete mit einem Jahresrückblick. Hier konnte sie von den verschiedenen Auftritten, wie der Hochtalrunde in Sulzbach, dem Jubiläum des Musikverein „Eintracht“ Lauterbach oder auch dem Schramberger Oktoberfest erzählen. Außerdem fand ein Probewochenende in Furtwangen, die Teilnahme am Lauterbacher Weihnachtsdorf und das Weihnachtsliederspielen in der Seniorenresidenz statt.