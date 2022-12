1 Selbst im Notfall soll der Strom im Verwaltungsgebäude des Landratsamtes in Villingen-Schwenningen fließen – dafür wurde vorgesorgt. Foto: Lichetzki

Notfallszenarien sollen im Ernstfall griffbereit sein. Dass das beim Landratsamt der Fall ist, dafür wurde Sorge getragen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Was passiert, wenn das neue Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort An der Brigach in VS-Villingen keinen Strom hat? Darauf hatte die Verwaltung bereits während der Planung zum Gebäude eine Antwort.

Einspeisung geregelt

Für solch einen Fall ist eine Notstromeinspeisung für das gesamte Gebäude geplant und umgesetzt worden. Ob diese Notstromeinspeisung auch funktioniert, wurde durch das Technische Hilfswerk (THW) getestet. Der Ortsverband VS-Villingen und die Fachgruppe Elektro des THW schlossen ihren mobilen Stromerzeuger an.

Das Ergebnis ließ alle Beteiligten aufatmen: Der Test lief reibungslos. "Für das Verwaltungsgebäude An der Brigach kann bei Stromausfall durch einen dafür vorgesehenen Einsatz externer Generatoren eine schnelle Wiederinbetriebnahme der Energieversorgung erreicht werden", hält Stefan Löffler, Leiter Amtes für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement des Landratsamtes fest.