Blackout in Spanien: Wegen Stromausfalls: Tennis-Spiele in Madrid unterbrochen

FC 08 Villingen Regionalliga Yahyaijan nicht nur über seine Zukunft und ein neues Urteil nach dem Eklat

Hoffenheim II ist Meister, Villingen steigt ab – das steht fest in der Regionalliga Südwest. Wer muss aber noch runter, wie geht es beim FC 08 in der Oberliga in Sachen Kader weiter und bleibt Marcel Yahyaijan an Bord?