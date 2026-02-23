Blackout in Donaueschingen: Betriebe kommen bei Netzausfall glimpflich davon

In Donaueschingen fiel am Sonntag vor allem das Internet aus. Die Feuerwehr war knapp eineinhalb Stunden in Bereitschaft.

Nach dem plötzlichen Strom- und Mobilfunknetzausfall am Sonntag, 22. Februar, im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die Verbindungen mittlerweile größtenteils wiederhergestellt. In Donaueschingen war in vielen Haushalten vor allem das Internet weg. Die Nachfrage bei den ansässigen Unternehmen zeigt: Der Ausfall blieb weitgehend ohne größere Folgen. Auch die Feuerwehr musste kaum zu Einsätzen ausrücken.

Philippe de Surmont, Sprecher der Donaueschinger Feuerwehr, teilte auf Nachfrage mit, alle Einsatzkräfte hätten kurz nach 14 Uhr den Hinweis erhalten, die Wache zu besetzen. „Der Alarmplan sieht vor, dass sich Bürger in einem solchen Fall dort melden können.“ Auch eine Telefonbereitschaft sei nach standardisiertem Vorgehen eingerichtet worden.

Die meisten Ortsteile hätten nur wenige Minuten keinen Strom gehabt, lediglich Aasen und Heidenhofen seien länger betroffen gewesen. In Wolterdingen habe es einen Alarm einer Brandmeldeanlage gegeben, so der Pressesprecher weiter. Diesen habe man überprüft, aber keinen Brand festgestellt. „Wir gehen von einem technischen Fehler aus.“

Einsätze wegen feststeckender Aufzüge habe es gar keine gegeben, obwohl das laut de Surmont oft klassisch der Fall sei. Knapp eineinhalb Stunden war die Feuerwehr in Bereitschaft, bevor die Leitstelle Entwarnung gab.

Produktion der IMS-Gear-Werke betroffen

Auch bei den großen Unternehmen in der Region hielten sich die Auswirkungen in Grenzen. Die Sick AG, die unter anderem in Donaueschingen Sensoren herstellt, gab am Montag auf Nachfrage bekannt, dass man derzeit alle Systeme prüfe, bisher aber keine Störungen erkannt habe. Das Pfohrener Unternehmen Aquatec, das Metall- und Kunststoffkomponenten produziert, teilte mit, man sei mit speziellen USV-Servern ausgestattet, die im Notfall für eine gewisse Zeit über Batterien betrieben würden. Der kurzzeitige Stromausfall habe daher keine Probleme bereitet.

Teilweise betroffen war dagegen die Produktion der IMS-Gear-Werke in Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und Eisenbach. Wie Vizepräsident Andreas Götz bestätigte, habe der Stromausfall Störungen an Haustechnik und Produktionsanlagen verursacht.

Anlagen sind robust ausgelegt

Die meisten Probleme seien innerhalb von etwa zwei Stunden behoben worden, vereinzelt hielten sie aber noch bis Montag an. „Sachschäden sind nicht entstanden, da unsere Produktionsanlagen so robust ausgelegt sind, dass sie Stromausfälle in aller Regel ohne größere Schäden überstehen und neu gestartet werden können, sobald wieder Strom fließt“, so Götz. Durch den kurzzeitigen Stillstand sei es laut Götz zwar zu Produktionsausfällen gekommen, man rechne aber damit, diese flexibel ausgleichen zu können.