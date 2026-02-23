Blackout in Donaueschingen: Betriebe kommen bei Netzausfall glimpflich davon

In Donaueschingen fiel am Sonntag vor allem das Internet aus. Die Feuerwehr war knapp eineinhalb Stunden in Bereitschaft.
Nach dem plötzlichen Strom- und Mobilfunknetzausfall am Sonntag, 22. Februar, im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die Verbindungen mittlerweile größtenteils wiederhergestellt. In Donaueschingen war in vielen Haushalten vor allem das Internet weg. Die Nachfrage bei den ansässigen Unternehmen zeigt: Der Ausfall blieb weitgehend ohne größere Folgen. Auch die Feuerwehr musste kaum zu Einsätzen ausrücken.